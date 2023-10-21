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روما تشهد مسيرة لدعم فلسطين

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أفاد مراسل "نوفوستي"، بأنه تم تنظيم مسيرة جماهيرية في وسط روما لدعم فلسطين شارك فيها حوالي ألف شخص.

وتوجه المشاركون في المظاهرة إلى ساحة فيتوريو، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية والسورية واللبنانية مع لافتات تطالب بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

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وأشار المراسل إلى أنه أشرفت على تنظيم الفعالية، عدة منظمات شبابية يسارية وحركات طلابية والعديد من المغتربين من الدول العربية.

وقبل بدء الفعالية، لفتت أنظار الصحفيين والمشاركين الآخرين، وجود مجموعة من الشباب الذين رددوا شعارات مؤيدة لفلسطين.

وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للفلسطينيين ومن بينها: "تسقط إسرائيل، وفلسطين هي دياري".

وبحسب ما أفاد مراسل الوكالة، تجمع المتظاهرون بالقرب من شاحنة استخدمت كمنصة وطالبوا بإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية واتهموا إسرائيل بالافتقار إلى الديمقراطية.

وقوبلت الخطابات بالتصفيق والهتاف من قبل المتظاهرين، الذين حملوا لافتات كتب عليها "هذه إبادة جماعية"، و"قصف الأطفال ليس دفاعا عن النفس"، و"أوقفوا تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم".

يوم الجمعة 13 أكتوبر تم تنظيم مسيرة مماثلة لدعم فلسطين في ساحة فيتوريو، شارك فيها عدة آلاف من الأشخاص.

المصدر: نوفوستي

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