"حزب الله" يقتل ويجرح طاقم آلية "هامر" ويستهدف دبابة كانت تقترب منها

أعلن "حزب الله" اللبناني إطلاق صواريخ موجهة على آلية للجيش الإسرائيلي هامر قرب ثكنة دوفيف ووقع طاقمها ‏بين قتيل وجريح، وأيضا استهدف دبابة إسرائيلية تقدمت باتجاه الموقع المستهدف.‏

‏ ‏وقال "حزب الله" في بيان صادر عن إعلامه الحربي: "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر يوم السبت الموافق 21-10-2023، بإطلاق ‏صواريخ موجّهة على آلية هامر تابعة لقوات الاحتلال في محيط ثكنة دوفيف وأوقعوا ‏أفراد طاقمها بين قتيل وجريح".

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وأضاف البيان: "وعند تقدّم دبابة صهيونية باتجاه الموقع المستهدف قام ‏المجاهدون باستهدافها بالصواريخ الموجّهة." ‏

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي وللمرة الثالثة خلال اليوم ذاته، قصف ما قال عنها خلية أطلقت صاروخا مضادا للدروع باتجاه جبل روس في مزارع شبعا جنوبي لبنان.

ووزع الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه للحظات استهداف الخلية التابعة على الأغلب لـ"حزب الله" اللبناني.

من جهته نشر "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يظهر قيام مقاتليه باستهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر.

وأعلن "حزب الله" مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط عدد من القتلى في صفوفه إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT