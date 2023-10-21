للمرة الثالثة اليوم.. إسرائيل تقصف خلية أطلقت صاروخا مضادا للدروع جنوبي لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي وللمرة الثالثة خلال اليوم السبت 21 أكتوبر، قصف ما قال عنها خلية أطلقت صاروخا مضادا للدروع باتجاه جبل روس في مزارع شبعا جنوبي لبنان.

ووزع الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه للحظات استهداف الخلية التابعة على الأغلب لـ"حزب الله" اللبناني.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، نشر "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يظهر قيام مقاتليه باستهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأيضا، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه هاجم سلسلة من الأهداف العسكرية لحزب الله اللبناني داخل الأراضي اللبناني بينها تجمعات "عملياتية وبنى تحتية".

وكان "حزب الله" قد أعلن أمس الجمعة، استهدافه قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة "برانيت" بالصواريخ ‏المناسبة، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

إقرأ المزيد

بدوره، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ، نعيم قاسم، بأنهم كحزب معنيون بالمواكبة والمواجهة ضمن رؤيتهم لما يخدم نصر المقاومة ومستقبل هذه الأمة وتحرير فلسطين.

وقال الشيخ نعيم قاسم: "ليكن واضحا أنه كلما تتالت الأحداث ونشأ ما يستدعي تدخلنا بشكل أكبر فسنفعل ذلك".

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط عدد من القتلى في صفوفه إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT