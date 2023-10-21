الجيش الإسرائيلي يعلن تكثيف ضرباته على قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، عزمه تكثيف ضرباته على غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري: "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة (...) اعتبارا من اليوم سنكثف الضربات ونقلل (حجم) الخطر".

وأفاد مراسلنا اليوم السبت، باشتداد القصف على قطاع غزة، مشيرا إلى أن قصفا إسرائيليا استهدف منازل المواطنين في بيت لاهيا.

وتحدث مراسلنا عن اشتداد حدة القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، وقال إن طائرات القوات الإسرائيلية قصفت سوق بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات عنيفة بمحيط أبراج المقوسي غرب مدينة غزة.

تتواصل الحرب على غزة في يومها الخامس عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

المصدر: RT