ملك البحرين في لقاء مع وفد روسي يشيد بعمق العلاقات الثنائية بين الدولتين

قدم سفير روسيا في البحرين أليكسي سكوسيريف، إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة هدية من الرئيس فلاديمير بوتين وهي عبارة عن صقر من أفضل الصقور السيبيرية النادرة.

واستقبل ملك البحرين يوم الأربعاء الماضي في قصر الصافرية، الوفد الروسي برئاسة السفير سكوسيريف، وعضوية غريغوري فيليكيخ نائب صندوق "روس كونغرس" الروسي، وفلاديمير توماشوفي من مركز تربية الصقور في كامتشاتكا.

وحضر اللقاء الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لملك البحرين والشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية في البحرين.

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وخلال اللقاء تسلم الملك كذلك هدية أخرى من مركز الصقور الروسي، عبارة عن صقر من الصقور النادرة.

ورحب الملك بالوفد الضيف الذي نقل إلى جلالته تحيات وتقدير الرئيس بوتين، وتمنياته الطيبة لجلالته بوافر الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها بدوام الرفعة والتطور، وطلب الملك من الوفد نقل تحياته وتمنياته لرئيس وشعب روسيا الصديق بالمزيد من التقدم والرقي.

وأعرب الملك عن شكره للرئيس بوتين على الهدية الفاخرة، وأعرب عن تقديره لجهوده في الارتقاء بعلاقات البلدين التاريخية. وأكد ملك البحرين على بلاده على حماية الأنواع المهددة بالانقراض وما تمتلكه من أرث ثقافي مرتبط برياضة الصيد بالصقور (القنص)، وأن المجلس الأعلى للبيئة يدعم توقيع إعلان النوايا الإطاري بشأن حماية الصقور النادرة والمهددة بالانقراض.

وأشاد الملك بعمق العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، وما وصلت إليه من مستوى متقدم في كافة المجالات، في ظل الحرص المشترك والسعي الدائم لتطويرها وتنميتها تحقيقاً لكل ما فيه الخير والازدهار للبلدين وشعبيها الصديقين.

من جانبه أعرب الوفد الروسي عن شكره وتقديره للملك على حسن الاستقبال، وعلى ما يوليه جلالته من حرص واهتمام على تعزيز العلاقات الوطيدة وتطوير أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

المصدر: وكالة أنباء البحرين