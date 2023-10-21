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ماكرون: اتصلنا بـ "حزب الله" لتجنب التصعيد على حدود لبنان

أخبار العالم العربي

ماكرون: اتصلنا بـ
AP Hassan Ammar
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اتصالات بين فرنسا و"حزب الله" اللبناني لتجنب التصعيد بين الجماعة وإسرائيل على الحدود الجنوبية للبنان.

وقال ماكرون للصحفيين، يوم الجمعة: "وجهنا رسائل إلى "حزب الله" بشكل مباشر عبر سفيرنا وهيئاتنا".

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وأشار إلى أنه على الرغم من إطلاق النار عبر الحدود، "لم يكن هناك تصعيد"، مضيفا "لكننا لا نزال نبدي حذرا كبيرا".

يذكر أن "حزب الله" أطلق خلال الأيام الأخيرة صواريخ على مواقع إسرائيلية عبر الحدود، ورد الجيش الإسرائيلي على عمليات القصف.

وينفذ "حزب الله" عملياته تضامنا مع حركة "حماس" التي شنت هجوما واسع النطاق على إسرائيل في 7 أكتوبر، قوبل بعملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.

المصدر: "فرانس برس"

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