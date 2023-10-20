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حراك دبلوماسي في بيروت.. بيربوك تدعو ميقاتي لتجنيب لبنان "الحسابات الخاطئة"

أخبار العالم العربي

حراك دبلوماسي في بيروت.. بيربوك تدعو ميقاتي لتجنيب لبنان
Legion-Media
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شهد لبنان حراكا دبلوماسيا غربيا مكثفا تضمن زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، واتصال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لبحث الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

واجتمع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك اليوم الجمعة، وبحثا الأوضاع الراهنة في لبنان، والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال الاجتماع، أكد ميقاتي "أننا نبذل كل جهدنا لعودة الهدوء الى الجنوب"، داعيا لممارسة الضغط على إسرائيل لـ"وقف عدوانها على لبنان، ووقف إطلاق النار في غزة".

بدورها الوزيرة الألمانية نبهت لضرورة تلافي الحسابات الخاطئة، وإبقاء لبنان في منآى عن الصراع قدر المستطاع.

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وفي السياق نفسه تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة، وبحث معه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

المصدر: NNA

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