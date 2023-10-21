مئات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين يقتربون من السفارة الأمريكية في العاصمة النمساوية (فيديو)

وصل المشاركون في مظاهرة مؤيدة وداعمة للفلسطينيين في العاصمة النمساوية فيينا إلى السفارة الأمريكية، ولكن الشرطة لم تسمح لهم بالاقتراب من المبنى.

وخرج اليوم السبت في العاصمة النمساوية، مئات المتظاهرين في مسيرة للتعبير عن دعمهم وتأييدهم لفلسطين أمام مبنى مجلس الاتحاد الأوروبي، ثم توجهوا إلى السفارة الأمريكية. إلا أن شرطة فيينا لم تسمح لهم بالاقتراب من مبنى السفارة، ووضعت سياجا معدنيا حول المبنى الذي تقع فيه السفارة.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية بأيديهم ورددوا هتافات تطالب بتحرير فلسطين.

وتراقب الشرطة النمساوية المظاهرة التي تجري في أجواء سلمية.

وأفاد منظمو المظاهرة في وقت سابق بأن ما يصل إلى 1000 شخص يشاركون في المسيرة.

وقالت الشرطة في فيينا في وقت سابق إنها لم تحظر الفعاليات المؤيدة لفلسطين.

المصدر: نوفوستي