أول تعليق للحكومة الإسرائيلية على آخر إعلان لـ"كتائب القسام"

قالت الحكومة الإسرائيلية تعليقا على إعلان "كتائب القسام" بشأن إطلاق سراح اثنين من المحتجزين يوم الأحد بعد رفض تل أبيب تسلمهما يوم الجمعة، إن حركة حماس تواصل الحرب النفسية.

وذكر موقع "واللا" العبري أن مسؤول الأسرى والمفقودين يتابع إعلان حماس.

إقرأ المزيد

وأشار الموقع العبري إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحدث عن عدد المحتجزين لدى حماس، حيث أكد أن عددهم 210.

وفي وقت سابق أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس أنها على استعداد لإطلاق سراح المحتجزتين "نوريت" و"يوخفد" يوم الأحد بالإجراءات نفسها التي تم من خلالها إطلاق سراح المحتجزتين الأمريكيتين.

وكان أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، قد قال إن إسرائيل رفضت استلام اثنين من المحتجزين قررت الحركة إطلاق سراحهما.

وأفاد أبو عبيدة في بيان "قمنا بإبلاغ الإخوة القطريين مساء الجمعة أننا سنطلق سراح كل من نوريت يتسحاك التي تحمل بطاقة رقم 001145416، ويوخفد ليفشيتز الذي يحمل البطاقة رقم 005236955، لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل".

وأكد الناطق باسم "كتائب القسام" "أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".

إقرأ المزيد

جدير بالذكر أن حماس أفرجت يوم الجمعة عن محتجزتين أمريكيتين أسرتهما "القسام" عقب وساطة قطرية.

هذا، وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.

ومازال القطاع يتعرض لقصف إسرائيلي حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 4475 قتيلا وأكثر من 14000 جريح.

من المهم الإشارة إلى أن أول قافلة من شاحنات المساعدات الإغاثية دخلت إلى غزة بعد فتح معبر رفح، علما أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه لن يسمح بدخول الوقود إلى القطاع.

المصدر: RT + موقع "واللا" العبري