"أنقذوا غزة".. جماهير ليفربول تدعم فلسطين في لقاء إيفرتون (صور)
وجهت جماهير ليفربول، رسالة دعم للشعب الفلسطيني في ظل الصراع الدائر بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك خلال لقاء "الريدز" ضد ضيفه إيفرتون يوم السبت.
وحرصت جماهير نادي ليفربول الذي يضم في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على دعم الشعب الفلسطيني وأهل غزة من خلال رفع أعلام فلسطين في مدرجات ملعب "أنفيلد".
🟨 أعلام #فلسطين تزين ملعب أنفيلد في مباراة #ليفربول و #إيفرتونpic.twitter.com/bZSOWzN7Ze— B Sports (@BSportsX) October 21, 2023
رفع اعلام فلسطين من جماهير ليفربول والهتاف: فلسطين حرة 🇵🇸— جنون الكالتشيو (@Azuri99) October 21, 2023
و لافتة "انقذوا غزة" pic.twitter.com/wTquD0pjPt
مدرجات انفيلد يهتفون ب "غزة حرة " ولافتة "اتقذوا غزة" pic.twitter.com/wVW7eqSKeI— El shenawy (@shno74) October 21, 2023
كما رفع أحد المشجعين لافتة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية: "في سبيل الله أنقذوا غزة".
For God's sake, save Gaza— Ahmed Walid (@ahmedwalid_74) October 21, 2023
في سبيل الله أنقذوا غزة
- Liverpool fans against Everton#LIVEVE#فلسطين_الان#غزة_تستغيث#GazaHospitalBombingpic.twitter.com/ALIvXHkT5Z
تجدر الإشارة إلى أن مواجهة ليفربول وإيفرتون تدخل في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
المصدر: RT