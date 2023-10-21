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إصابة 3 جنود إسرائيليين أحدهم جراحه خطيرة جراء قصف صاروخي من الأراضي اللبنانية

أخبار العالم العربي

إصابة 3 جنود إسرائيليين أحدهم جراحه خطيرة جراء قصف صاروخي من الأراضي اللبنانية
Sputnik
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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة نتيجة سقوط صاروخ مضاد للدبابات في منطقة برعام على الحدود اللبنانية.

وتم نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، بحسبما ذكرت صحيفة "The Jerusalem Post".

وتابعت الصحيفة: "أصيب مقاتلان آخران بجروح طفيفة وتلقيا العلاج الطبي على الفور".

وفي وقت سابق، نشر حزب الله اللبناني بيانا رسميا، اليوم السبت، أعلن من خلاله قصفه مواقع رويسات العلم والعباد الإسرائيلية.

هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

تتواصل الحرب على غزة في يومها الخامس عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

 

المصدر: The Jerusalem Post

 

 

 

 

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