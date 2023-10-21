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معبر رفح بعد فتحه.. سجدة شكر وهتافات لفلسطين (صور+فيديو)

أخبار العالم العربي

معبر رفح بعد فتحه.. سجدة شكر وهتافات لفلسطين (صور+فيديو)
Globallookpress
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بالتزامن مع بدء عبور المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة صباح اليوم السبت، شهد المعبر تظاهرة كبيرة شارك فيها عشرات المتطوعين رافعين الأعلام المصرية وهتفوا لفلسطين.

وردد المتظاهرون شعارات "يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكي ليوم الدين.. ويا رجالة يا رجالة ارجعولنا بالسلامة".

وقام المشاركون في تقديم ونقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بسجدة شكر، فرحا ببدء دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

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وكان معبر رفح قد بدأ عند العاشرة صباح اليوم في استقبال الشاحنات المحملة بالمساعدات الانسانية للدخول إلى قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن المساعدات الإنسانية إلى غزة تصل إلى آلاف الأطنان، تم تجهيز قسم منها داخل مصر، والقسم الآخر هو جزء من مساعدات من عدد من الدول كانت وصلت بوقت سابق إلى مطار العريش الذي خصصته مصر لاستقبال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من خارج البلاد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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