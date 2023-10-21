احتجاج في طوكيو ضد الغارات الإسرائيلية على غزة

أفاد مراسل "تاس" بالعاصمة اليابانية، بأنه تم تنظيم مظاهرة احتجاجية ضد الغارات الإسرائيلية على غزة في منطقة شينجوكو في طوكيو (حيث تقع إحدى أكبر محطات القطارات).

ووفقا للمراسل، شارك في الفعالية التي جرت اليوم السبت، حوالي 100 شخص. ساروا في الشوارع المجاورة للمحطة وسط دائرة كثيفة من رجال الشرطة.

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وأشار المراسل إلى أن الفعالية مرت بسلام، دون وقوع أي حوادث. وردد المتظاهرون هتافات تطالب بوقف الهجمات على قطاع غزة.

كما حمل عدد من المشاركين لافتات تحمل شعارات مناهضة للنزاع في أوكرانيا وضد التغييرات في سياسة الدفاع اليابانية.

في صباح يوم 7 أكتوبر، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: تاس