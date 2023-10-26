وزير الدفاع الإسرائيلي: انتقلنا إلى الهجوم المتعاظم على قطاع غزة من الجو والبحر والبر

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالات إن إسرائيل انتقلت إلى "الهجوم المتعاظم" على قطاع غزة من الجو والبحر والبر.

وقال غالانت "نمر بظروف صعبة.. ولا بد من أن ننتصر في الحرب.. ستكون هناك مراحل أخرى سننفذها وسننتصر فيها ونحن نصنع الظروف لإستمرار المعركة"

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وتابع "أهدافنا دقيقة ونفذنا ضربات ضد البنية التحتية لحركة حماس... ستكون هناك مراحل أخرى سننفذها وسننتصر فيها ونحن نصنع الظروف .. قواتنا على أتم الاستعداد وستبدأ العملية العسكرية البرية في الوقت المناسب".

من جهة أخرى، قال غالانت "مستعدون لاحتمال التطور في الشمال وسلاح الجو جاهز لذلك... ندير حربا على جبهتين ومستعدون لأي تطور في الشمال".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بتوغل قوات من الجيش إلى قطاع غزة ليلة الخميس، لشنّ سلسلة هجمات على أهداف لحركة "حماس"، مشيرة إلى أن هذا التوغل كان الأكبر منذ انطلاق عملية "السيوف الحديدية".

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن "قوات الجيش بقيادة لواء غفعاتي نفذت عملية مداهمة مركزة الليلة الماضية في منطقة شمالي قطاع غزة من خلال الدبابات، وذلك كجزء من تهيئة الظروف في المنطقة تمهيدا للمراحل اللاحقة من القتال".

المصدر: RT