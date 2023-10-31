بوغدانوف يبحث مع السفير الإسرائيلي إجلاء المواطنين الروس عن غزة وإطلاق الرهائن وإيصال المساعدات

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف للسفير الإسرائيلي بموسكو ألكسندر بن تسفي، ضرورة ضمان إجلاء آمن للروس من قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات للقطاع.

وجاء في بيان الخارجية: "خلال اللقاء تم التطرق إلى تداعيات النزاع المسلح المستمر في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، أشار الجانب الروسي إلى أهمية مواصلة الاتصالات من أجل التوصل إلى حل سريع للقضايا الإنسانية الملحة، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن وتأمين إجلاء آمن للمواطنين الروس من قطاع غزة، وضمان إيصال الإمدادات والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن نحو ألف مواطن من روسيا ودول رابطة الدول المستقلة أبدوا رغبتهم في الخروج من قطاع غزة.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا من تفاقم النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وأن "أي توسع للأزمة محفوف بعواقب وخيمة وخطيرة للغاية، ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط، بل قد يمتد ذلك إلى ما هو أبعد من المنطقة".

وأكد بوتين أن موقف روسيا إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على حل الدولتين".

المصدر: تاس