 
مباشر
عاجل
بيان إسرائيلي جديد حول العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة

لافروف: يجب إطلاق برامج إنسانية لإنقاذ سكان غزة المحاصرين بلا ماء وغذاء وكهرباء

أخبار العالم

لافروف: يجب إطلاق برامج إنسانية لإنقاذ سكان غزة المحاصرين بلا ماء وغذاء وكهرباء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wbbu

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى ضرورة إطلاق برامج إنسانية في قطاع غزة، لإنقاذ السكان القابعين تحت الحصار بلا ماء وغذاء وكهرباء.

وأضاف لافروف في حديث لوكالة "بيلتا": "إذا تم تدمير قطاع غزة وطرد مليوني إنسان منه، كما تروج لذلك بعض الشخصيات السياسية في إسرائيل وخارجها، فإن ذلك سيخلق كارثة لعقود وعقود، إن لم يكن لقرون".

إقرأ المزيد
حماس: بإمكان روسيا أن تلعب دورا مهما في وقف الحرب في غزة
حماس: بإمكان روسيا أن تلعب دورا مهما في وقف الحرب في غزة

ولفت لافروف إلى أن "الدخول في مفاوضات مباشرة حول قيام دولتي فلسطين وإسرائيل أصبح الآن بعيد المنال".

وأكد لافروف أن روسيا تحافظ على اتصالاتها مع إسرائيل بشكل كامل، وترسل إشارات حول ضرورة التوصل لحل سلمي.

وأضاف أن خطط تدمير "حماس" التي أعلنتها إسرائيل، لا يمكن تنفيذها دون تدمير قطاع غزة بأغلبية سكانه المدنيين.

وأضاف: "نرسل إشارات للجانب الإسرائيلي حول ضرورة البحث عن حل سلمي، وعدم استكمال استراتيجية الأرض المحروقة".

كما لفت لافرف إلى أن موظفي الأمم المتحدة في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يتمتعون بحصانة خاصة، وعلى المنظمة أن تعتني بذلك.

وعلى صعيد آخر، شدد على تمسك روسيا بضمان عدم تحويل الغرب منطقة آسيا الوسطى إلى نقطة انطلاق لتهديد روسيا كما فعل سابقا في أوكرانيا، التي ربّى فيها وحشا صار هو يخشاه.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحاته مؤخرا أن تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي و"أي توسع للأزمة محفوف بعواقب وخيمة وخطيرة للغاية، ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط، بل قد يمتد ذلك إلى ما هو أبعد من المنطقة".

وأكد بوتين أن موقف روسيا إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على حل الدولتين".

المصدر: تاس، نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا