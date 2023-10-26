حماس: بإمكان روسيا أن تلعب دورا مهما في وقف الحرب في غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران إن روسيا قادرة على لعب دور مهم في إنهاء الحرب في قطاع غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع.

وأضاف بدران أن حركة "حماس"، "تقدر دور روسيا على المستوى الدولي، وخاصة استخدامها لحق النقض ردا على موقف الولايات المتحدة التي تدعم الاحتلال إلى ما لا نهاية".

وأكد أن "روسيا يمكنها أن تلعب دورا أكبر في إنهاء العدوان على أهلنا في قطاع غزة وممارسة الضغوط الدولية لإيصال مساعدات عاجلة لأهلنا في قطاع غزة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، أن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عقدا اجتماعا في موسكو.

وأشارت إلى أن قيادة الحركة ثمنت خلال هذا اللقاء عاليا موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وجهود الدبلوماسية الروسية.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7028 قتيلا بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، وأكثر من 18 ألف جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT + نوفوستي