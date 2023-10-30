الخارجية التركية تصدر بيانا بخصوص الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني في غزة

أصدرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، بيانا بخصوص الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني في غزة.

وجاء في البيان: "إننا ندين بأشد العبارات، الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الصداقة التركية-الفلسطينية في غزة اليوم (30 تشرين الأول/أكتوبر)".

وتابع البيان: "وعلى رغم من أن جميع المعلومات الضرورية، بما في ذلك إحداثيات المؤسسة المعنية، وهي مستشفى السرطان الوحيد في غزة، قد تمّت مشاركتها مع السلطات الإسرائيلية مسبقاً، إلا أنه (لا يوجد تفسير لمثل هذا الهجوم)".

وأضاف: "إن الحصار وهذه الهجمات اللاإنسانية، التي تهدف إلى حرمان الشعب الفلسطيني في غزة من أبسط حقوقه الأساسية، تنتهك القانون الدولي بشكل واضح".

وخلص البيان إلى أنه: "يجب على إسرائيل أن تتوقف عن استهداف سكان غزة بشكل عشوائي".

المصدر: RT