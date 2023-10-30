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الحرب في يومها الـ24.. استمرار التصعيد واتساع رقعة الغارات الإسرائيلية لتشمل المشافي من جديد

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الحرب في يومها الـ24.. استمرار التصعيد واتساع رقعة الغارات الإسرائيلية لتشمل المشافي من جديد
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دخلت الحرب يومها الـ24 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة من الجو والبر والبحر، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

يتبع....

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