الحرب في يومها الـ24.. استمرار التصعيد واتساع رقعة الغارات الإسرائيلية لتشمل المشافي من جديد
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دخلت الحرب يومها الـ24 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة من الجو والبر والبحر، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
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يتبع....