مكتب نتنياهو يعقد اجتماعا مفاجئا للكابينت

أفادت مراسلة RT بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا إلى اجتماع مفاجئ للكابينت (المجلس الوزاري المصغر) الساعة 14:30 بتوقيت القدس في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

وأفاد موقع Ynet بأن أحزاب "إسرائيل بيتنا" و"يش عتيد" و"رام" و"العمل" تعقد اجتماعات في الكنيست.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8306 قتلى، و20242 جريحا، و1950 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1050 طفلا.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.