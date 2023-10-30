بالأسماء.. لابيد: لا يجب أن نتوقف قبل قتل 6 أشخاص

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه لا يتوجب على إسرائيل إيقاف الحرب ضد غزة حتى تقتل 6 شخصيات رئيسية في حركة "حماس".

وأوضح لابيد خلال اجتماع كتلة "يش عتيد": "يجب ألا نتوقف حتى نقتل ستة أشخاص في حركة حماس، هم يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية وصالح عاروري وخالد مشعل ومروان عيسى".

وأكد أن إسرائيل لن تكون انتقمت لقتلاها حتى تتأكد من موت هؤلاء الستة": "قبل أن يموتوا لن تعتبر إسرائيل أنها انتقمت لقتلاها ولن يفهم الشرق الأوسط أنه لا يجب العبث معنا".

ראש האופוזיציה @yairlapid בישיבת סיעת יש עתיד: "אסור לעצור עד שלא נהרוג שישה אנשים - יחיא סינוואר, מוחמד דף, איסמעיל הנייה, סאלח אערורי, חאלד משעל ומרוואן עיסא. עד שהם לא ימותו - ישראל לא תנקום את נקמת הנרצחים והמזרח התיכון לא יבין שאיתנו לא מתעסקים"@glick_shpic.twitter.com/QWL527poVA — גלצ (@GLZRadio) October 30, 2023

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ 24 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مختلف أرجاء قطاع غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر عن وقوع آلاف القتلى والجرحى الفلسطينيين.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 8 آلاف قتيل و20 ألف جريح إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.

المصدر: RT