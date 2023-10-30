شركة طيران "العال" الإسرائيلية توقف التحليق في أجواء سلطنة عمان في طريقها إلى بانكوك

قالت شركة طيران "العال" الإسرائيلية يوم الاثنين، إنها أوقفت مؤقتا تحليق الطائرات فوق المجال الجوي العماني في طريقها إلى بانكوك لأسباب تتعلق بالسلامة.

وأصبحت شركة "العال" في شهر فبراير الماضي، أول شركة طيران إسرائيلية تستخدم ممرا جديدا فوق السعودية وسلطنة عمان، بعد أن انضمت مسقط إلى الرياض في السماح بتحليق الطائرات المدنية الإسرائيلية عبر أجواء البلدين.

وقالت متحدثة باسم شركة "العال" إنه "لا يوجد تهديد محدد لطائرات العال لكن الشركة فضلت العودة إلى مسار فوق السعودية ولكن ليس عمان، مما يؤدي إلى إطالة زمن الرحلة بين تل أبيب وبانكوك إلى 11 ساعة بدلا من ثماني ساعات".

وأضافت أن "الشركة تسعى إلى إيجاد طريق جديد فوق عمان، وطلبت موافقة المسؤولين العمانيين".

وعززت إسرائيل الإجراءات الأمنية على جميع شبكات النقل لديها منذ السابع من أكتوبر.

ودخلت الحرب يومها الـ24 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة.

كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم جميع الأطراف لبذل كافة الجهود اللازمة لوقف التصعيد ومنع احتدام النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وتفادي تدهور الأوضاع الإنسانية أكثر.

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المصدر: RT + "رويترز"