الخارجية الأمريكية تشير إلى إحراز تقدم في ما يتعلق بتوصيل إمدادات الوقود الضرورية إلى غزة

أشارت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إلى إحراز تقدم في ما يتعلق بتوصيل إمدادات الوقود الضرورية إلى غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر للصحفيين إن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة الإسرائيلية مطلع هذا الأسبوع بضرورة عودة شبكات الاتصالات في غزة إلى العمل.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة يوم الأحد ليصل عددها الإجمالي إلى 150 شاحنة.

وذكرت الوزارة أن آخر رحلة جوية مستأجرة لمساعدة الأمريكيين على مغادرة إسرائيل ستغادر يوم الثلاثاء تل أبيب.

وبدأت الإدارة الأمريكية في 13 أكتوبر استئجار رِحْلات جوية من تل أبيب إلى أثينا لمساعدة الأمريكيين على مغادرة إسرائيل وسط الصراع المستمر في المنطقة.

وأوقفت شركات الطيران الأمريكية جميع رحلاتها الجوية إلى إسرائيل وأضافت في وقت سابق من هذا الشهر رحلات إلى أثينا لمساعدة الأمريكيين على العودة لديارهم.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8306 قتلى، وتجاوز عدد الجرحى 21 ألف شخص، فيما لا يزال 1870 شخصا بينهم مئات الأطفال تحت الأنقاض، كما بلغ عدد ضحايا الضفة الغربية 121 قتيلا.

أما في إسرائيل، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: "رويترز" + RT