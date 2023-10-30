الجيش الإسرائيلي يقصف مستشفى الصداقة التركي الخاص بمرضى السرطان (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الخاص بمرضى السرطان في وسط غزة للمرة الثانية خلال اليوم.

وبحسب ما أفاد به شهود عيان: "ما زالت النيران مشتعلة في مستشفى الصداقة التركي إثر قصف إسرائيلي استهدف للطابق الثالث منه".

وقال مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني صبحي سكيك في بيان: "تم معاودة استهداف مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة للمرة الثانية وإلحاق اضرار بالغة فيه وتعطل بعض أنظمة العمل الكهرومكانيكية وتعرض حياة المرضى والطواقم للخطر".

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، اتصلت المخابرات الإسرائيلية بمدير مستشفى القدس طالبين منه الإخلاء الفوري لمباني المستشفى، تمهيدا لقصفه، الأمر الذي رفضه المدير مشددا على أن المستشفى يأوي آلاف الجرحى والمرضي والنازحين وأغلبهم من الأطفال والنساء.

المصدر: RT