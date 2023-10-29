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عدد كبير من القتلى والجرحى في "حزام ناري" تنفذه مقاتلات إسرائيلية في مخيم الشاطئ غرب غزة

مشاهد للنازحين بداخل مستشفى القدس الذي تهدد إسرائيل بقصفه (فيديو)

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مشاهد للنازحين بداخل مستشفى القدس الذي تهدد إسرائيل بقصفه (فيديو)
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أظهرت مشاهد مصورة من داخل مستشفى القدس وسط مدينة غزة، العدد الكبير للنازحين الذي هربوا من القصف الإسرائيلي المستمر، والذي تهدد إسرائيل بقصفه على رؤوس من فيه.

وتظهر اللقطات داخل المستشفى المواطنين الذي لجأوا إليه بحثا عن الأمن الذي يكاد يكون معدوما في قطاع غزة، ولا تزال الطائرات الإسرائيلية تشن غارات عنيفة ومتكررة بمحيطه.

وفي وقت سابق من اليوم، اتصلت المخابرات الإسرائيلية برئيس مستشفى القدس طالبين منه الإخلاء الفوري لمباني المستشفى، تمهيدا لقصفه، الأمر الذي رفضه المدير مشددا على أن المستشفى يأوي آلاف الجرحى والمرضي والنازحين وأغلبهم من الأطفال والنساء.

وقال مدير مسشتفى القدس إن نحو 16 ألف نازح موجودون داخل مستشفى القدس المهدد بالقصف.

المصدر: RT

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