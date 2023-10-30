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الكشف عن صورة الدبابة التي انقلبت وقتلت ضابطا وأصابت جنديين في إسرائيل

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الكشف عن صورة الدبابة التي انقلبت وقتلت ضابطا وأصابت جنديين في إسرائيل
RT Telegram / Dalia Nammari
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نشر الجيش الإسرائيلي صورة الدبابة التي انقلبت في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة جنديين في قوات الاحتياط.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم مقتل ضابط في قوات الاحتياط بحادث انقلاب دبابة في الشمال، وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 8 آلاف قتيل و20 ألف جريح إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.

المصدر: RT

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