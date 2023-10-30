ليبرمان: منعوني من تطبيق تحذيرات وردت في وثيقة تنبّأت بـ"طوفان الأقصى"

تطرق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إلى وثيقة أمنية تنبأت قبل 7 سنوات بعملية "طوفان الأقصى"، وقال إن "القادة السياسيين والعسكريين منعوه من تطبيقها".

وخلال اجتماع للحزب في للكنيست، توجه ليبرمان إلى جنود الجيش الإسرائيلي قائلا: "أنتم تتمتعون بالدعم لشعب إسرائيل بأكمله".

وحذر من التطورات على الحدود الشمالية مع لبنان، منتقدا سياسة الحكومة فيما يتعلق بتعاملها مع "حزب الله".

وسئل ليبرمان عن الوثيقة التي تم كشف عنها موقع "واينت"، والتي حذر فيها من هجوم مفاجئ لـ"حماس" في عام 2016، فأجاب: "لقد ناضلت من أجل تنفيذ الوثيقة. وطالبت باتخاذ إجراءات ضد حماس، وبعد اجتماع مجلس الوزراء قدمت استقالتي، حاربت ولكن على المستوى العسكري والسياسي تم منعي".

المصدر: Ynet