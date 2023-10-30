الأجهزة الأمنية اللبنانية تعثر على راجمة صواريخ في حاصبيا (صور)

أفاد مراسل RT بأن القوى الأمنية اللبنانية عثرت على راجمة صواريخ معدة للاستخدام في وادي خنسا في منطقة حاصبيا جنوبي البلاد.

وذكر مراسلنا أن القوى الأمنية قامت بتفكيك الراجمة ونقلتها إلى أحد المراكز العسكرية.

القوى الأمنية تفكك راجمة صواريخ معدّة للإطلاق في وادي خنسا - حاصبيا pic.twitter.com/RanHDS9CtX — Mdm News (@MDMNews4) October 30, 2023

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل عدد من جنوده جراء استهداف "حزب الله" لمراكزه، بينما وصل عدد قتلى الحزب الذين تقرر تسميتهم "شهداء على طريق القدس" إلى 47.

وصباح اليوم الاثنين، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط موقع الراهب وأطراف بلدة عيتا الشعب. كما قصف الجيش الإسرائيلي بالقنابل الحارقة والمضيئة بلدتي شبعا وبسطرة.

المصدر: RT