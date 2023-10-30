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مراسلنا: الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان

أخبار العالم العربي

مراسلنا: الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان
AFP
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استهدفت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين بقذائف المدفعية محيط موقع الراهب وأطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، بحسب ما أفاد مراسل RT.

وذكرت قناة "المنار" أن الجيش الإسرائيلي استهدف "الحرج المحيط بموقع الراهب الإسرائيلي عند حدود بلدة عيتا الشعب بـ12 قذيفة بينها قذائف فوسفورية، اثنتان سقطتا داخل الأراضي المحتلة".

كما استهدف الجيش الإسرائيلي منطقة "المشرفة" جنوب الناقورة بـ15 قذيفة أدت إلى إشعال حرائق.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل عدد من جنوده جراء استهداف "حزب الله" لمراكزه، بينما وصل عدد قتلى الحزب الذين تقرر تسميتهم "شهداء على طريق القدس" إلى 47.

المصدر: RT

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