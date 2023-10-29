"أكسيوس": إدارة بايدن تستعد لمد رقعة الحرب في فلسطين إلى كل الشرق الأوسط

أفاد موقع "أكسيوس" (Axios) نقلا عن مصادر رسمية أمريكية وإسرائيلية بأن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لاحتمال توسع رقعة الحرب في فلسطين إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ووفقا لموقع "أكسيوس" تولي الإدارة الأمريكية اهتماما خاصا لتوفير الحماية الكافية لقواتها في المنطقة.

وبحسب المصادر ذاتها فإن الاحتمال المقلق للتصعيد الإقليمي كان موضوع محادثة هاتفية يوم الجمعة بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت.

وقال الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكين وإسرائيليين إن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تعتقد أن "حزب الله" اللبناني، المدعوم من إيران سيزيد من شدة هجماته على إسرائيل وعلى الحدود الشمالية بسبب تصرفات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن "حزب الله" سيحاول التصعيد دون أن يؤدي ذلك إلى صراع واسع النطاق، ولكن ذلك "يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة بسهولة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي، عن توسيع نطاق عمليته البرية في قطاع غزة، فيما يشن غارات جوية مكثفة ضد البنية التحتية في قطاع غزة.

وأسفر القصف المكثف والمتواصل الذي يشنه الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، ردا على هجوم نفذته حركة "حماس"، عن مقتل أكثر من 8 آلاف شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس أمس السبت.

وقتل 1400 شخص في إسرائيل، سقطوا في اليوم الأول للهجوم، حسب السلطات الإسرائيلية التي أفادت أن مقاتلي "حماس" احتجزوا أيضا حوالي 230 شخصا كأسرى، وتم إطلاق سراح 4 نساء منهم حتى الآن.

المصدر: تاس