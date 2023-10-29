وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي إلى 8005 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8005 قتلى بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 56 مجزة جديدة بحق العائلات الفلسطينية المحاصرة داخل القطاع خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 302 قتلى غالبيتهم نازحون".

وأكدت المتحدث مقتل 116 شخصا من الكوادر الطبية وتدمير 25 سيارة إسعاف واستهداف 57 مؤسسة صحية.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، مع استمرار التصعيد الإسرائيلي داخل القطاع وتوسيع رقعهة عملياته، ما أسفر عن وقوع آلاف القتلى والجرحى بين الفلسطينيين.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.