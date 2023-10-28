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بايدن: أمرت بتنفيذ هجمات ضد أهداف إيرانية في سوريا الخميس الماضي ومستعدون لتنفيذ المزيد

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بايدن: أمرت بتنفيذ هجمات ضد أهداف إيرانية في سوريا الخميس الماضي ومستعدون لتنفيذ المزيد
Gettyimages.ru
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات، بـ"حسب الضرورة"، للتصدي لمزيد من التهديدات، في تعليق على هجمات أمر بتنفيذها ضد أهداف إيرانية في سوريا.

وقال بايدن في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن "مجموعات الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني ارتكبت سلسلة من الهجمات ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر 2023"، مشيرا إلى إصابة العديد من العسكريين الأمريكيين في تلك الهجمات.

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وقال إنه أمر الخميس بتنفيذ ضربات مستهدفة ضد منشآت في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والمجموعات التابعة له لـ"تحقيق الردع".

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق بأن بايدن أمر بتوجيه ضربات على منشآت تابعة لإيران في سوريا، "ردا على سلسلة من الهجمات" استهدفت القوات المسلحة الأمريكية.

المصدر: RT

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