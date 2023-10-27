 
مباشر
عاجل
غارة جوية إسرائيلية على أطراف مزرعة ‎المجيدية جنوب لبنان

كيربي: الضربات الأمريكية على سوريا كانت دفاعا عن الذات

أخبار العالم العربي

كيربي: الضربات الأمريكية على سوريا كانت دفاعا عن الذات
AP Mark Schiefelbein
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wba2

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن الضربات الأمريكية الأخيرة على مواقع في سوريا كانت "دفاعا عن الذات".

وقال كيربي في حديث لقناة ABC الأمريكية، يوم الجمعة، إن "تلك الضربات كانت إلى درجة كبيرة في إطار الدفاع عن الذات. وأنتم تعرفون أن قواتنا ومواقعنا تعرضت لهجمات، أغلبها صاروخية، من جانب تلك الجماعات المدعومة من قبل إيران".

وذكر كيربي أن مستودعات أسلحة كانت بين المواقع التي استهدفتها الغارات الأمريكية.

إقرأ المزيد
البيت الأبيض يكشف صراحة عن استراتيجيته في الرد على استهداف قواعده وعسكرييه في سوريا
البيت الأبيض يكشف صراحة عن استراتيجيته في الرد على استهداف قواعده وعسكرييه في سوريا

وأضاف المسؤول الأمريكي: "إنهم كثيرا يضربون ردا على ذلك. وإذا حدث ذلك، فنحن بكل تأكيد سنعمل كل ما هو ضروري لحماية قواتنا ومواقعنا. وسنكون مستعدين لذلك".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين قد أعلن في وقت سابق أن الطيران الأمريكي شن غارات على موقعين في سوريا، قال إنهما استخدما من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني وجماعات متحالفة مع إيران.

وأضاف أوستين أن الضربات لا علاقة لها بالنزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

المصدر: قناة ABC

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا