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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة القوات الامريكية في التنف السورية

البيت الأبيض يكشف صراحة عن استراتيجيته في الرد على استهداف قواعده وعسكرييه في سوريا

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البيت الأبيض يكشف صراحة عن استراتيجيته في الرد على استهداف قواعده وعسكرييه في سوريا
Gettyimages.ru
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أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي تقييم واشنطن حاليا لعواقب الضربات التي تستهدف "أهدافا معادية" في سوريا، وأنها مستعدة لشن هجمات جديدة دون تردد.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي "إن الولايات المتحدة تقوم بتقييم عواقب الضربات التي تنفذها على أهداف معادية في سوريا"، مضيفا: "وهي مستعدة لشن هجمات جديدة دون تردد".

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وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية بأن الرئيس جو بايدن أمر بتوجيه ضربات إلى منشآت تابعة لإيران في سوريا، "ردا على سلسلة من الهجمات" استهدفت القوات المسلحة الأمريكية".

وجاء في بيان لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: "اليوم، بناءً على توجيهات الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات دفاع عن النفس على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له".

وأضاف "هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في معظمها ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل الميليشيات المدعومة من إيران والتي بدأت في 17 أكتوبر".

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هذا وقد أعلن "حزب الله" في العراق، يوم الاثنين الفائت، أنه استهدف قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا، وإصاب الأهداف بشكل مباشر.

وفي الأيام الأخيرة تعرّضت قواعد عسكرية تتواجد فيها قوات أمريكية، منها قاعدة "حرير" في أربيل وقاعدة "عين الأسد" في الأنبار، لهجمات بمسيرات وصواريخ.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وجود تهديدات ضد القوات والأفراد الأمريكيين في الشرق الأوسط ومعتبرا أن مصدرها "أنصار وحلفاء إيران" في المنطقة.

المصدر: نوفوستي + RT

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