بلينكن: تهديدات ضد قواتنا وأفرادنا في الشرق الأوسط مصدرها "أذرع إيران"

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وجود تهديدات ضد القوات والأفراد الأمريكيين في الشرق الأوسط، ومصدرها أنصار وحلفاء إيران في المنطقة، متوقعا حصول تصعيد من قبلهم ضد واشنطن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في لقاء مع شبكة "إن بي سي نيوز" إن التهديد الذي تتعرض له القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ينبع من أنصار إيران.. "نحن قلقون، نتوقع تصعيدا من قبل وكلاء إيران ضد قواتنا وأفرادنا".

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تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تشير على الدوام إلى وجود احتمالات للتصعيد وزيادة في خطورة الهجمات على قواتها في الشرق الأوسط، وسبق أن ذكرها وزير الدفاع لويد أوستن.

وأصبح معروفا أيضا أن الولايات المتحدة ستنشر بطارية لنظام الدفاع الصاروخي "ثاد" وكتائب إضافية من أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات في منطقة الشرق الأوسط.

كما أمر الوزير أوستن بالاستعداد لنشر قوات إضافية "لتعزيز الاستعداد والقدرة على الرد بسرعة إذا لزم الأمر".

ويأتي هذا كله في تبعات ما حصل صباح يوم 7 أكتوبر الجاري، عندما أطلقت حركة حماس من قطاع غزة عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

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وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في قطاع غزة.

وكان المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" العراقي جعفر الحسيني، أكد أمس السبت أن الأمريكيين شركاء أساسيون في قتل سكان قطاع غزة وبالتالي عليهم تحمل العواقب.

وصرّح بأن الكتائب ومنذ اليوم بدأت عمليا المقاومة في العراق بتوجيه ضرباتها إلى القواعد الأمريكية.

المصدر: نوفوستي