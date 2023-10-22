بلينكن: إسرائيل لا يمكنها العودة لحالة "الوضع السابق" مع غزة

عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن اعتقاده بأن إسرائيل وقطاع غزة لن يعودا إلى حالة "الوضع السابق"، ومن الضروري إيجاد آلية جديدة تضمن عدم تعرض إسرائيل لهجمات جديدة.

وقال بلينكن لقناة "سي إن إن" عندما سئل عن استراتيجية إسرائيل تجاه قطاع غزة، ومن سيحكمه عندما ينتهي الصراع: "أعتقد أن علينا أن ندرك أنه من غير الممكن العودة إلى حالة "الوضع السابق"، حيث يمكن لحماس أن تعاود الهجوم على إسرائيل".

وأضاف: "يجب إيجاد آلية جديدة”، مشيرا إلى أن "إسرائيل ــ وفق معلوماته ــ لا تنوي السيطرة على قطاع غزة".

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ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.



وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 4400 قتيل ونحو 13 ألف جريح في القطاع، و58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيليا.

المصدر: ريا نوفوستي