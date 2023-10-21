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"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة أمريكية بطائرة مسيرة (فيديو)

أخبار العالم العربي

RT
فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بطائرة مسيرة
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أعلنت ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" مساء يوم السبت استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية غرب العراق بطائرة مسيرة".

وقالت في بيان إن القاعدة التابعة للجيش الأمريكي أصيبت بشكل مباشر.

ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو قالت إنه وثق عملية الاستهداف.

وكان المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" العراقي جعفر الحسيني، أكد أن الأمريكيين شركاء أساسيون في قتل سكان قطاع غزة وبالتالي عليهم تحمل العواقب.

وصرح بأن الكتائب ومنذ اليوم بدأت عمليا المقاومة في العراق بتوجيه ضرباتها إلى القواعد الأمريكية.

ونقلت قناة "المنار" اللبنانية تصريحات المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" العراقي جعفر الحسيني، الذي أعلن رسميا دخول التنظيم معركة "طوفان الأقصى" عبر توجيه الضربات للقواعد الأمريكية في العراق، مشيرا إلى أن العمليات ستستمر بوتيرة أعلى.

المصدر: "سبوتنيك" + وسائل إعلام

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