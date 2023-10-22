أوستن يوعز بنشر بطارية "ثاد" في الشرق الأوسط

أوعز وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بنشر بطارية من أنظمة الدفاع الصاروخي "ثاد" وكذلك بطاريات صواريخ باتريوت إضافية في الشرق الأوسط.

وجاء في تصريح للوزير نشره المكتب الصحفي للبنتاغون، أنه بعد مشاورات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم اتخاذ قرار بـ"تعزيز مكانة وزارة الدفاع في المنطقة المذكورة".

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وأشار الوزير خلال ذلك إلى أن الولايات المتحدة سبق أن أرسلت حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" مع خمس سفن مرافقة، وكذلك حاملة الطائرات "دوايت دي أيزنهاور" مع ثلاث سفن مرافقة، إلى منطقة الشرق الأوسط.

وقال أوستن: "كما أمرت بنشر بطارية للدفاع الصاروخي من طراز ثاد وعدة كتائب إضافية من منظومة باتريوت للدفاع الجوي في المنطقة، لتعزيز حماية القوات الأمريكية هناك. كما تم الإيعاز بالتحضير لنشر قوات إضافية لتعزيز الاستعداد والقدرة على الرد بسرعة إذا لزم الأمر".

وشدد الوزير الأمريكي على أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات في إطار "التخطيط للطوارئ"، ونوه بأن نشر قوات أمريكية إضافية "سيساعد في الردع، ويعزز حماية القوات الأمريكية في المنطقة ويساعد في الدفاع عن إسرائيل".

وقال: "سأواصل تحليل الوضع ودراسة متطلبات نشر قواتنا في المنطقة وتقييم الحاجة إلى نشر قوات إضافية هناك".

المصدر: تاس