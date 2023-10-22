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لحظة بلحظة.. الحرب في غزة بيومها الـ16

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لحظة بلحظة.. الحرب في غزة بيومها الـ16
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تتواصل الحرب على غزة في يومها السادس عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

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لحظة بلحظة.. اليوم الـ 15 للحرب في غزة
لحظة بلحظة.. اليوم الـ 15 للحرب في غزة

يتبع..

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