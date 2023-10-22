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حماس: أكثر من 55 قتيلا في غزة خلال الليل والقسام تعلن قصف تل أبيب

أخبار العالم العربي

حماس: أكثر من 55 قتيلا في غزة خلال الليل والقسام تعلن قصف تل أبيب
Globallookpress
مستشفى دير البلح
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أعلنت حكومة حماس اليوم سقوط أكثر من 55 قتيلا في قطاع غزة ليل السبت/ الأحد جراء الغارات الإسرائيلية، مع تكثيف القوات الإسرائيلية ضرباتها على القطاع المحاصر.

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وأفاد رئيس مكتب الاعلام الحكومي سلامة معروف عن سقوط "أكثر من 55 شهيدا منذ الساعة 1,00 وحتى الساعة 6,00 صباحا" إضافة إلى تدمير "أكثر من 30 منزلا".

ومنذ قليل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت تل أبيب "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وكانت القوات الإسرائيلية كثفت منذ أمس السبت، غاراتها على مختلف المناطق في القطاع، وجددت دعواتها لسكان شمال غزة بالتوجه جنوبا.

المصدر: RT+ AFP

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