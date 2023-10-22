عبد اللهيان لسامح شكري: هدف إسرائيل هو تهجير سكان غزة والضفة قسرا إلى سيناء والأردن

أكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان في اتصال مع نظيره المصري سامح شكري أن هدف إسرائيل النهائي هو التهجير القسري لسكان غزة والضفة إلى سيناء في مصر وإلى أجزاء من الأردن .

وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن تل أبيب تسعى إلى تأسيس دولة فلسطينية خارج الأراضي الفلسطينية التاريخية.

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وأضاف أن "المقاومة هي المانع الرئيس أمام تحقيق أحلام الصهاينة".

من جهته، شدّد الوزير شكري على أنه لا بد من التنسيق والتشاور بين الدول الإسلامية والعربية خاصة إيران ومصر حول التطورات الفلسطينية ومنع اتساع رقعة الحرب.

تجدر الإشارة إلى أن القادة المشاركين في "قمة القاهرة للسلام" التي انعقدت أمس السبت في القاهرة، نددوا بالقصف الإسرائيلي لغزة ودعوا لحماية المدنيين، كما رفضوا التهجير وأكدوا ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال القمة "إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن تحدث في كل الأحوال على حساب مصر أبدا".

من جهته، أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني، الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم معتبرا أنها جريمة حرب وفقا للقانون الدولي وخطا أحمرا.

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وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4650 قتيلا وأكثر من 14245 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT + وكالات