تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. هل يجر مصر لحرب مع إسرائيل؟

ترفض مصر بشكل قاطع ما تعتقد أنه سياسة إسرائيلية تهدف الى تهجير الفلسطينيين من القطاع نحو سيناء

وذلك باستخدام القصف العشوائي للمدنيين وتدمير المنازل والمدارس والمخابز والمستشفيات والهيئات العامة، فضلا عن الحصار الشامل بمنع دخول الماء والطعام والدواء للسكان المدنيين العزل في إطار ما تقول إسرائيل إنها حرب ضد حركة حماس والفصائل الفلسطينية.. وهو موقف يدعمه الأردن الرافضِ أيضا لتهجير أهالي الضفة الغربية نحو المملكة الأردنية..

يجري ذلك في ظل توقعات بعملية برية محتملة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة من المتوقع أن تأخذ وقتا أطول وتخلفَ خسائر فادحة وضغوطا هائلة على السكان المدنيين..

فما هي خلفيات دعوة إسرائيل للفلسطينيين للتوجه نحو جنوب القطاع، وكيف سيكون الرد العربي والمصري على ما تقول القاهرة إنها محاولة لتصفية القضية الفلسطينية؟ وهل يمكن الاعتماد على الوعود الأمريكية بشأن ضمان دعم إنساني مستدام للقطاع في ظل حالة الحرب الحالية؟ والكميات الشحيحة التي تمت الموافقة عليها؟

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