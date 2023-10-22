واشنطن تعزز تواجدها العسكري في الشرق الأوسط قبل هجوم إسرائيل البري المرتقب على غزة

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن إرسال قوات ومعدات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، وذلك على خلفية الاستعدادات لهجوم إسرائيلي بري في قطاع غزة.

وأمر أوستن بمضاعفة المنظومات الدفاعية الجوية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط من خلال إرسال بطارية "ثاد" وبطارية "باتريوت". كما أمر بوضع جنود أمريكيين إضافيين في حالة تأهب قصوى واستجابة سريعة للحوادث الأمنية في المنطقة.

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ويأتي تعزيز الأنظمة الدفاعية الجوية للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط بالتوازي مع التقارير بأن الولايات المتحدة ستنقل إلى إسرائيل بطاريتي قبة حديدية على الأقل.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وجود تهديدات ضد القوات والأفراد الأمريكيين في الشرق الأوسط، ومصدرها أنصار وحلفاء إيران في المنطقة، متوقعا حصول تصعيد من قبلهم ضد واشنطن.

وكان المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" العراقي جعفر الحسيني، أكد أمس السبت أن الأمريكيين شركاء أساسيون في قتل سكان قطاع غزة وبالتالي عليهم تحمل العواقب.

وصرّح بأن الكتائب ومنذ اليوم بدأت عمليا المقاومة في العراق بتوجيه ضرباتها إلى القواعد الأمريكية.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4650 قتيلا وأكثر من 14245 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: i24news