الجيش الإسرائيلي يدمر نصف منازل غزة (فيديو)  

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن 50%؜ من الوحدات السكنية في قطاع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي بالقصف الإسرائيلي وبات 70% من سكان القطاع أي 1.5 مليون مواطن، خارج منازلهم قسرا.

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وقال مراسلنا إنه "تم انتشال 5 شهداء و15 إصابة حتى الآن بعد قصف إسرائيلي منازل لعائلتي جابر وأبو القمصان في منطقة العلمي شمال قطاع غزة".

كما قتل المصور الصحفي رشدي السراج نجل رئيس بلدية غزة بقصف منزله بتل الهوا.

المصور الصحفي رشدي السراج

المصور الصحفي رشدي السراج

كذلك، وصل 16 قتيلا إلى مستشفى كمال عدوان، بعد قصف منزلين على ساكنيهم شمال قطاع غزة اليوم الأحد.

في غضون ذلك، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منطقة القصاصيب بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة، ومنطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وأظهرت صور جوية حجم الدمار الكبير الذي لحق بسوق النصيرات وسط قطاع غزة.

صور جوية تظهر حجم الدمار الكبير الذي لحق بسوق النصيرات وسط قطاع غزة

صور جوية تظهر حجم الدمار الكبير الذي لحق بسوق النصيرات وسط قطاع غزة

صور جوية تظهر حجم الدمار الكبير الذي لحق بسوق النصيرات وسط قطاع غزة

بدورها، قالت وزارة الداخلية في غزة إن 11 فلسطينيا قتلوا وسقط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي العلمي بمخيم جباليا.

هذا، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة، إن "الاحتلال ارتكب 24 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 266 شهيدا منهم 117 طفلا وغالبيتهم من جنوب القطاع".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في تحديث لحصيلة الضحايا لليوم الأحد، مقتل 4651 فلسطينيا بينهم 1873 طفلا و1023 امرأة و187 مسنا وإصابة 14245 آخرين منذ بدء الحرب في غزة.

المصدر: RT