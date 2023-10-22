"سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة

أكد مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة "سي إن إن" أنه لن يكون هناك "وقف لإطلاق النار" في غزة، وسط الجهود الأمريكية والقطرية لإطلاق سراح أكثر من 200 شخص تحتجزهم حركة حماس هناك.

وقال المسؤول للقناة إنهم "ليسوا على علم" بالدعوات الأمريكية لتأجيل العملية البرية في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تريدان إطلاق سراح جميع الرهائن "في أسرع وقت ممكن".

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وأضاف المسؤول: "نحن جميعا على نفس الصفحة فيما يتعلق بضرورة تفكيك هؤلاء المتوحشين".

وأضاف أنه "لا يمكن السماح للجهود الإنسانية بالتأثير على مهمة تفكيك حماس".

ووافقت إسرائيل على طلب الولايات المتحدة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، "على الرغم من أن ذلك لم يحظ بشعبية في إسرائيل"، كما قال المسؤول لشبكة "سي إن إن".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الأحد، إن إدارة بايدن تتحدث مع الحكومة الإسرائيلية "بشكل منتظم" بشأن الوضع في غزة.

وأضاف: "كلانا يريد التأكد من أن العديد من الرهائن الذين تم احتجازهم سيعودون إلى ديارهم، ولهذا السبب نعمل على ذلك، كما قلت، في كل دقيقة تقريبا من اليوم".

واعتبر بلينكن أن هذه هي القرارات التي يتعين على إسرائيل اتخاذها، وأضاف: "يمكننا أن نقدّم أفضل نصائحنا، وأفضل تقييمنا، مرة أخرى، حول كيفية قيامهم بذلك وأيضا أفضل السبل لتحقيق النتائج التي يسعون إليها".

المصدر: "سي إن إن عربية"