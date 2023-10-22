"وفا": عشرات القتلى والمصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجدا في غزة

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجدا في غزة.

وكتبت الوكالة: "استشهد وأصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وتابعت: "إن طيران الاحتلال الحربي شن عدة غارات على منزلين في منطقة الترنس بمعسكر جباليا، والمسجد الألباني في المخيم شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء أكثر من 20 شهيدا، وما زال العشرات تحت الأنقاض بين شهيد وجريح".

كما أكد مراسل RT فجر يوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي قصف منزل الدكتور خالد البياع غرب مخيم النصيرات في قطاع غزة.

وأضاف المراسل أن الحديث يدور عن عشرات الضحايا تحت الأنقاض ومناشدات للإسعاف والدفاع المدني بالتوجه للمكان.

وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن عددا من الأطفال أصيبوا في القصف الإسرائيلي.

المصدر: وفا