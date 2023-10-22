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مراسل RT: الجيش الإسرائيلي يقصف منزل الدكتور البياع وأنباء عن عشرات الضحايا تحت الأنقاض

أخبار العالم العربي

مراسل RT: الجيش الإسرائيلي يقصف منزل الدكتور البياع وأنباء عن عشرات الضحايا تحت الأنقاض
RT
قصف إسرائيلي لقطاع غزة
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قال مراسل RT فجر يوم الاثنين إن الجيش الإسرائيلي قصف منزل الدكتور خالد البياع غرب مخيم النصيرات في قطاع غزة.

وأضاف المراسل أن الحديث يدور عن عشرات الضحايا تحت الأنقاض ومناشدات للإسعاف والدفاع المدني بالتوجه للمكان.

وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن عددا من الأطفال أصيبوا في القصف الإسرائيلي.

وتتواصل الحرب على غزة في يومها الـ16 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا والمصابين ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، وما يزال القطاع يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 4651 قتيلا منهم 1873 طفلا، و1023 سيدة، و187 مسنا، إضافة إلى إصابة 14245 بجراح مختلفة، ناهيك عن الدمار الهائل بالمناطق السكانية والبنية التحتية وحالة النزوح الجماعية.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

المصدر: RT

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