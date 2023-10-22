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الصحة الفلسطينية تعلن أن جميع مستشفيات غزة تلقت تحذيرات من إسرائيل

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الصحة الفلسطينية تعلن أن جميع مستشفيات غزة تلقت تحذيرات من إسرائيل
Globallookpress Mohammad Abu Elsebah
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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن جميع مستشفيات غزة تلقت تحذيرات من إسرائيل.

وقال المتحدث أشرف القدرة: "جميع مستشفيات قطاع غزة تلقت تحذيرات من الاحتلال، وهناك مخاوف من ارتكاب الاحتلال مجزرة أكبر من مستشفى المعمداني".

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أعلنت الوزارة في وقت سابق، أن ما لا يقل عن 10 مستشفيات خرجت من الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي ونقص الوقود.

وأفادت بأن إجمالي المؤسسات الطبية بمختلف أنواعها التي توقفت عن الخدمة نتيجة لتعرضها للقصف الإسرائيلي بلغ 29 مؤسسة.

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.

المصدر: RT

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