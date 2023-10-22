وسائل إعلام: القصف الإسرائيلي قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة لم يوقف تدفق المساعدات

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن القصف الإسرائيلي الذي وقع بالقرب من الحدود المصرية مع قطاع غزة لم يؤثر على استمرار تدفق المساعدات إلى القطاع.

وكان مراسلنا قد أفاد اليوم الأحد بدخول دفعة ثانية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، وهي ثاني قافلة مساعدات تدخل إلى القطاع منذ 7 أكتوبر.

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وفي السياق ذاته أيضا، نقلت مراسلتنا عن مصدر أمني مصري تأكيده أن شاحنات المساعدات إلى غزة، سلكت اليوم الأحد، طريقا يؤدي إلى معبر العوجة التجاري وسط سيناء أو معبر كرم أبو سالم، حتى يتم اتخاذ الإجراءات بشأنها قبل أن تتوجه إلى قطاع غرة، بناء على تفاهمات مشتركة بين مصر وإسرائيل.

وأكد المصدر الأمني في القاهرة لمراسلتنا أنه لم تدخل مساعدات من معبر رفح البري إلى قطاع غزة، وأن الشاحنات التي دخلت عبر معبر كرم أبو سالم لا يوجد بها وقود، بل تحمل أدوية، وألبان، ومياه.

يشار إلى أن مصدرا أمنيا مصريا قال لمراسلة RT مساء الجمعة الماضية، إن قصفا إسرائيليا استهدف محيط معبر رفح البري الحدودي بين مصر وغزة، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي طال نقاطا قريبة من خط الحدود المصرية مع غزة.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام مصرية أن المساعدات الإنسانية إلى غزة تصل إلى آلاف الأطنان، تم تجهيز قسم منها داخل مصر، والقسم الآخر هو جزء من مساعدات من عدد من الدول كانت وصلت بوقت سابق إلى مطار العريش الذي خصصته مصر لاستقبال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من خارج البلاد.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية