مظاهرة كبيرة في مدينة بوسطن الأمريكية دعما لفلسطين (فيديو)

شهدت شوارع مدينة بوسطن الأمريكية يوم الأحد مظاهرة كبيرة دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف متواصل منذ السابع من أكتوبر عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس.

At 5:30PM ET on Sunday in #Boston, thousands of pro-#Gaza protestors have shut down some of the City's main roads for an extended period of time, as they voice their demands for a #CeaseFire in the #IsraelHamasWar. @bostonpolice are blocking roads around @IsraelinBoston. pic.twitter.com/D3h41AOnMC — Grant Smith Ellis (@GrantSmithEllis) October 22, 2023

ونظم التظاهرة "تحالف بوسطن من أجل فلسطين" الذي يضم أكثر من عشرين مجموعة مجتمعية وثقافية وعمالية وسياسية ودينية وأصلية وطلابية ومؤيدة للسلام.

وطالب "تحالف بوسطن من أجل فلسطين" بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء الإبادة الجماعية للفلسطينيين، علاوة على ذلك، طالب المشاركون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والفصل العنصري ضد شعبها، وإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وتحرير فلسطين.

وتتواصل الحرب على غزة في يومها الـ17 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا والمصابين ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، وما يزال القطاع يتعرض للقصف الإسرائيلي.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 4651 قتيلا منهم 1873 طفلا، و1023 سيدة، و187 مسنا، إضافة إلى إصابة 14245 بجراح مختلفة، ناهيك عن الدمار الهائل بالمناطق السكانية والبنية التحتية وحالة النزوح الجماعية.

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

المصدر: RT